MAĞDURLAR YOK DİYEMEZSİNİZ?

Bülent Ertekin

Star gazetesinin güzide yazarlarından olan benim de merakla ve heyecanla yazılarını beklediğim ve bir solukta okuduğum hanımefendi Mehtap YILMAZ 25 Şubat 2017 tarihli yazısında 15 Temmuz Hain kalkışmanın müsebbibleri FETÖ’CÜ VATAN HAİNLERİ için kaleme aldığı yazısında..

Ağlayarak mağduru oynayarak yeniden kılcallarımıza sızmaya mı kalkacaklar?

Diyerek önemli bir konuya değinmiş. Yazıyı baştan sona kadar okuduğunuzda eminim ki HELAL OLSUN, HELAL OLSUN diyeceksiniz.

Lakin bir konu var ki beni oldukça rahatsız etti.

Yazının bir bölümünde sayın yazar;

GERÇEKTEN FETÖ İLE HİÇ ALAKASI OLMAYAN TEK MAĞDUR YOK SAYIN BAŞBAKANIM.

EMİN OLUN DEVLETİN KURUMLARI ÇOK DETAYLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR !

Şeklinde bir görüş belirtmiş.

Yanılıyorsunuz Mehtap YILMAZ hanımefendi.

Hem yanılıyor hem de yanlış yazıyorsunuz.

Belki kızgınlık, belki kırgınlıktan dolayı veya hain örgütün yaptıklarından dolayı çok gergin bir anınızda yazmış olabilirsiniz.

Yazının bu paragrafı hariç yazdıklarınızın hepsinin altına bende imza atarım. lâkin yukarıdaki

Gerçekten FETÖ ile hiç alakası olmayan tek mağdur yok sayın Başbakanım!

Emin olun devletin kurumları çok detaylı bir çalışma yürütüyor!

İfadelerinin hiçbirine katılmıyorum.

İhanet sarmalı ile birlikte bir değil binlerce insan sorgusuz sualsiz içeriye alındı. Günlerce nezarethanelerde sorguya alınmalarını beklediler. Siz on deyin ben onbeş diyeyim veya yirmi gün otuz gün. Sadece hainlerin, kemalistlerin, zındık komitelerinin dünyevi menfaat makam ve mevki peşinde olanların jurnalleri ile haksız bir biçimde içeride beklediler.

Sabırl, metanetle.

Bu bizim imtihanımız. Rabbim devletimizi bu şer odaklarından muhafaza eylesin bu hainlere fırsat vermesin ben devletimden ben bayrağımdan ben vatanımdan razıyım ve şikayetçi değilim diyen sadece benim bildiğim onlarca insan var. Lütfen yukarıda yazdığınız bu ifadeler ile bu insanlari kırmayın üzmeyin zan altında bırakmayın.

Bunu da nerden çıkarıyorsun kardeşim sen fetocu ların avukatımızınız da diyebilirsiniz.

Hiç kimsenin ne sözcüsü, ne gözcüsü, nede avukatıyım.

Sadece ve sadece yazının bir bölümünde bir haksızlık, bir zan var ve ben bunu söylüyorum. Diyorum ki lütfen yazınızı resmi erkanın beyanatlarını gözden geçirin ve tekrar bir yazı kaleme alın. Binlerce ailenin hayır duasını alırsınız. Zira zan altında kalanlar sadece evin reisi, babası, çınar ağacı değil. On yaşında onbeş yaşında sekiz yaşında ilkokula ortaokula liseye üniversiteye giden bir evladı düşünün düşünün ders arasında birisi çıkıyor gözünüzden sakındığınız kızınıza oğlunuza SENİN BABAN VATAN HAİNİ dediğini düşünün. Sadece düşünmekle kalmayın EMPATİ YAPIN. Ya benim kızım? benim oğlum aynı durumda olsa idi? deyin.Sorunun cevabını verebilecekmisiniz acaba?

Tekrar hata yaptık.

Yanlış yaptık.

Bilmedik.

Anlayamadık.

Bilemedik dememek için keskin ifadeler ile ciğerimizi ciğerlerimizi parçalamamak için yazdıklarınızı resmi zevatın verdiği rakamları tekrar gözden geçirerek TEKRAR YAZIN.

Gerçekten FETÖ ile hiç alakası olmayan tek mağdur yok sayın Başbakanım!

Emin olun devletin kurumları çok detaylı bir çalışma yürütüyor!

dediğiniz yazdığınız kadar inşâallah GERÇEKTENDE MAĞDURLAR VARMIŞ

diye bir yazı yazarsınız.

Şimdiden kaleminize kuvvet. Rabbim hepimizin yardımcısı ve yardımcısı olsun.

Selam ve dua ile...