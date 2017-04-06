Mahalle ziyaretlerini sürdüren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu sefer Gülpınar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür merkezini ziyaret eden Başkan Tiryaki, atölyeleri gezerek kadınların el emeği göz nuru çalışmalarını da inceledi. Daha sonra Başkan Tiryaki, kreşteki çocuklar ile ilgilendi.

“En büyük tehlike madde bağımlılığı”

Türkiye’nin genç nesillerini tehdit eden en büyük tehlikelerden birisinin madde bağımlılığı olduğunu dile getiren Başkan Veysel Tiryaki, “Biz son 3 yıldır Altındağ’da madde bağımlısı gençlerin tedavilerini üstlenmiş durumdayız. Çok zor bir proje yürütüyoruz. Ancak pek çok gencimizi uyuşturucudan kurtardık. Sonuç alınca, çok mutlu oluyoruz. ” dedi.

“Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras iyi bir eğitimdir”

Altındağlı gençlerin daha iyi eğitim alabilmesi için ilçeye 14 okul yaptıklarını da ifade eden Başkan Tiryaki,“Sadece kendi çocuğumuzu düşünmeyeceğiz. Komşunuzun çocuğu da olsa, başkasının çocuğu da olsa, çevreye gözlerimizi kapatmamalıyız. Bu çocuklar hepimizin. Onlara sahip çıkmalıyız” diye konuştu. Başkan Tiryaki, çocukları sokaklardaki tehlikelerden korumak için kültür, sanat ve sporla buluşturmak gerektiğinin de altını çizdi.