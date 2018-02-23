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Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Altındağ Hamamönü'nü ziyaret etti

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Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Altındağ Hamamönü'nü ziyaret etti
Resmi ziyaretler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan ve önceki gün Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan,..

Resmi ziyaretler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan ve önceki gün Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız Sn. İsmail Kahraman ve Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım ile görüşmeler yapan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Altındağ’ı da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ivanov ve eşi Maya Ivanov, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından Hamamönü’nde karşılandı.

“Sayın Başkan’ı tebrik ederiz.”

Cumhurbaşkanı Ivanov “Eşim daha önce Hamamönü’nü ziyaret etmişti ve bana bu bölgeyi ne kadar beğendiğinden ve kadar güzel ağırlandığından bahsetmişti. Bizde bir söz vardır. Bir yere insan ilk gittiğinde meraktan gider. İkinci gittiğinde ise çok sevdiği için gider. Üçüncü kez gittiğinde ise artık alışkanlıktan gider. Burası bizim için alışkanlık oldu. Bu güzel bölgeyi turizme kazandıran ve tarihi değerlere sahip çıkan, her ziyaretimizde beni ve eşimi çok iyi karşılayan Sayın Başkan’a teşekkür ederiz.” dedi.

Makedon heyet keyifli anlar yaşadı

Başkan Tiryaki, Cumhurbaşkanı Ivanov ve beraberindeki heyete önce Altındağ’ın ve Hamamönü’nün tarihi hakkında kısa bir bilgi verdi. Bölgenin kültürel ve sanatsal dokusundan oldukça etkilenen Makedon konuklar, Hamamönü Sanat Sokağı’nda bulunan sanat atölyelerini de gezdi. Burada ebru çalışması yapan Cumhurbaşkanı Ivanov, keyifli dakikalar geçirdi. First Lady Maya Ivanov ise, kendisinin de bir önceki ziyaretinde yine aynı atölyede ebru çalışması yaptığını iletti. Heyet daha sonra İstiklal Marşı’nın yazıldığı Mehmet Akif Ersoy Evi’ni ve Taceddin Dergâhı’nı yakından gördü

Makedon Cumhurbaşkanı ve eşinin Hamamönü’nde bulunan bazı konakları Türkçe telaffuz etmesi ve kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla Türkçe selamlaşmaları da dikkatlerden kaçmadı. Bu bölgenin kendi kültürleriyle büyük benzerlik gösterdiğini ifade eden First Lady Ivanov, Makedon ve Türk kültürleri ve dilleri arasında oldukça büyük benzerlikler olduğuna dikkati çekti. Kabakçı Konağı’nda çay molası veren heyet, daha sonra Hamamarkası‘na geçti.

İkinci durak Mevlevihane…

Hamamarkası bölgesinde de restore edilen sokaklarda kısa bir gezinti yapan Cumhurbaşkanı Ivanov, eşi ve beraberindeki heyet, kısa bir süre önce kültür sanat evi olarak hizmete açılan Mevlevihane’yi de ziyaret ederek mini bir ney konseri dinledi.

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