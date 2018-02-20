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MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI IVANOV YÖK’Ü ZİYARET EDECEK

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Svetlana Williams

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 20 Ekim 2015 tarihinde Makedonya’ya gerçekleştirdiği ziyarette Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov’u makamında ziyaret ederek, Türkiye’ye geldiklerinde Yükseköğretim Kurulunu da ziyaret etmeleri yönünde davetini kendisine iletmiş, Cumhurbaşkanı Ivanov da bu davete olumlu yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de resmi temaslarda bulunacak olan ve kendisi de tarih ve siyaset bilimi profesörü olan Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Gjorge Ivanov, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın daveti üzerine YÖK’ü de ziyaret edecektir.

Cumhurbaşkanı Ivanov’un YÖK’ü ziyaretinde, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler görüşülerek, Türkiye’deki bütün üniversitelerin rektörleri ve ilgili akademisyenlerin katılımıyla “Üçüncü Milenyumda, Yükseköğretime Yönelik Zorluklar, Fırsatlar” konulu konferans gerçekleştirilecektir.

Konferansta YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Gjorge Ivanov birer konuşma gerçekleştirerek, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayacaklardır.

Tarih : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Saat : 12.00 

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