MALAZGİRT-ÇANAKKALE; BÖLÜNMÜŞLÜK

Ergün Aydoğan

946 yıl önce 1071’de Anadolu kapılarını bize açan, yurdumuz olmasını sağlayan zaferin tarihi, zaferin yılı; 1071.

Muş ilimizin Malazgirt ovasında iktidar tüm haşmetiyle güç gösterisinde... Büyük hazırlıklar yapılmış; Cumhurbaşkanı Malazgirt’ten mesajlarını veriyor. Tarihi sahneler canlandırılıyor; kıl çadırlar, okçuluk yarışları…

Güzel… İktidarın tarihimize, köklerimize sahip çıkması sevindirici, gurur verici, ama iktidarın Malazgirt zaferi, Kut’ül-Amare, İstanbul’un Fethi gibi tarihe sahip çıkarken; Cumhuriyet Tarihine 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos Zafer Bayramlarına sahip çıkmasıdır.

Nedense iktidar cumhuriyet yıllarını yok sayıyor…

Osmanlı çökmemiş, yabancı işgal güçleri ülkemizin dört bir tarafını işgal etmemiş; emperyal işgal güçlerine karşı kurtuluş mücadelesi vermemişiz gibi…

Bölünmüşlük, ülkenin iktidarı Malazgirt’te güç gösterisinde…

Ülkenin ana muhalefeti ise ülkenin diğer ucu Çanakkale’de ‘Adalet Kurultayı’nda…

Yani ne diyeceğiz iktidar yüzde 51 tarih, muhalefet yüzde 49 bugün mü diyeceğiz…

Tamam Alparslan 1071’de Anadolu kapılarını bize açtı, 800 yıl sonra bizi Anadolu’dan atmak isteyen düşmana karşı ‘’Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler komutanlar kaim olabilir.’’ Diyen Mustafa Kemal Atatürk Anadolu’da kalmamızı sağlamış, kapıları kapatmıştır.

26 Ağustos 1071’de Anadolu kapılarının açıldığı tarih…

26 Ağustos 1922 işgalci Yunan birliklerine karşı başlatılan ‘Büyük Taarruz’un tarihidir…

Hepsi bizim tarihimiz, bu ayrıştırma gayretleri niye? Biri olmazsa diğeri, diğeri olmazsa bugün olmazdık.

Biri ne kadar bizimse, diğeri de o kadar bizimdir. Biriyle ne kadar gurur duyuyorsak, diğeriyle de o kadar guru duyuyoruz.

Bu ayrıştırmanın kimseye bir yararı olmaz.

Yapay tarih yaratma gayretlerine ihtiyaç yok. Bizim tarihimiz köklü, en zengin tarihtir…

Tarihimizden ders çıkarmazsak acı günler kaçınılmazdır.

Kurtuluş savaşı olmadı, keşke Yunanlılara yenilseydik diyen fesli deli tarihçiler kılavuzunuz olmasın!

ADALET KURULTAYI

Ana muhalefetin ‘Adalet’ yürüyüşünden sonra dört gün sürecek ‘Adalet Kurultayı’ Çanakkale savaşlarının yaşandığı tarihi topraklarda Eceabat Kocatepe’de devam ediyor.

Kurultay 8 ana oturum, 76 çalıştay ve çok sayıda atölyenin yer aldığı çalışmalardan çıkacak sonuçların yansımaları önemli… Buradan çıkacak sonuçlar toplumun ihtiyaçlarına çare olabilecek… burada alınacak kararların uygulamaya yansımaları…

Bunlar önemli. Burada kalacak mı yoksa takibi sürdürülecek mi?

Bütün dikkatlerin odaklandığı ana muhalefetin ‘Adalet Kurultayı’nda merkeze Enis Berberoğlu’nun konması sanki kurultayın sadece Enis Berberoğlu için yapılıyor algısının yaratılması kurultayın etki gücünü azaltabilir…

‘’Adalet yeryüzünden kalkarsa, insan hayatına değer verecek hiçbir şey kalmaz.’’ I.Kant