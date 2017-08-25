Malazgirt Zaferinin 946. yıl dönümü kutlu olsun

Mustafa Toruntay

26 Ağustos 1071 günü, yani bundan tam 946 yıl önce, aziz milletimiz Sultan Alparslan komutasında bir araya gelmiş ve bir olmuştur. Türk ordusundan sayıca ve silahça güçlü olan Bizans ordusunun karşısına dikilen bu yüce millet, destanlaşan bir zafere imza atmış ve Bizans ordusunu hiç beklemediği, tahmin dahi edemediği bir şekilde yenilgiye uğratmıştır. Sultan Alparslan’ın ordusuyla birlikte yazdığı bu destan, bizlere Anadolu’nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere açmış ve bu mübarek topraklar ebedi ata yurdumuz olmuştur. Bu kutlu zafer ayrıca, Anadolu’nun İslamlaşmasında da bir dönüm noktasıdır.

Kazanılan zaferle dünya tarihine yön veren ecdadımız, bugün de aynı ruhu taşımakta ve bunu da göstermektedir. 15 Temmuz gecesi büyük milletimizin göstermiş olduğu direniş ve dayanışma gücü Malazgirt ruhunun hala ayakta ve diri olduğunun en net görüntüsü, en net kanıtıdır. Dün nasılsa, bugün de aynı iman ve vatan sevgisine sahip olan milletimiz, atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa en güzel şekilde sahip çıkacak ve vatanına halel getirmeyecektir.