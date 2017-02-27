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Maltepe Havagazı Fabrikası’nı yıkmak için çalışmalara başladı

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Maltepe Havagazı Fabrikası’nı yıkmak için çalışmalara başladı
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK:"ANKARA’YI İLERİDE MARUZ KALINACAK BİR SIKINTIDAN, SIZINTIDAN KORUMAK İÇİN YAPILAN BİR OPERASYON""ŞU ANA KADAR ASBESTLE İLGİLİ BİR OPERASYON BAŞLAMADI"...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, uzun yıllar boyunca atıl durumda bulunan ve içinde kanserojen madde asbest bulunan Maltepe Havagazı Fabrikası’nı yıkmak için çalışmalara başladıklarını, Fabrika'da asbestle ilgili bölümde yıkım işlemlerine yarından sonra başlanacağını,  yıkımı özel ihale edilen uzman bir ekibin gerçekleştirileceğini, her türlü önlem alındığını, sökülen parçaların imha için özel poşetlerle ve özel TIR'larla İzmit'e götürüleceğini bildirdi.

Gökçek, işlemlerle ilgili olarak, "Ankara’yı ileride maruz kalınacak bir sıkıntıdan, sızıntıdan korumak için yapılan bir operasyon" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fabrika'nın yıkımıyla ilgili olarak gazetecilere, yapılan işlemlerle ilgili fotoğrafları göstererek, şu bilgileri verdi:

"Oradaki mevcut asbest kaçağının bir an önce ortadan kaldırılması, Kurul kararıyla alındı. Orası şimdi, gerekli teknik özelliklere uyulmak kaydıyla ortadan kaldırılıyor. Bunu özel ihale ettik. Bu konuda ehliyetli olan bir firma vardı, o girdi. O firma özellikle burada bu işleri yaparken de özel kıyafetler giyerek yapıyor. Ayrıca üzerine özel bir file geriliyor ve brandalarla kapatılıyor, herhangi bir kaçak olmaması için. Daha sonra buradaki borular kesildikten sonra, önü ve arkası tamamen özel naylonlarla hava almayacak tarzda kapatılacak.

İzmit Belediyesi’nin şirketi var. O şirket bunun imhası konusunda ehil. Bu malzemeler alınıp, kamyonlarla İzmit’e götürülecek. Yani çevre sağlığını asbestle tehdit etmemesi amacıyla böyle bir iş yapılıyor. Bunu götüren tankerler de son derece özel imal edilmiş. Hava kaçırmayan, yüksekliği de normal bildiğiniz TIR'lardan çok daha yüksek yapılmış özel araçlar. Dolayısıyla herhangi bir tehlikesi, sıkıntısı yok. Tam tersine Ankara’yı bir sıkıntıdan, ileride maruz kalınacak bir sıkıntıdan, sızıntıdan korumak için yapılan bir operasyon. Şu ana kadar da asbestle ilgili bir operasyon başlamadı. Hatta en ufak bir toz ortaya çıkmasın diye devamlı sulanıyor. İnşallah yarından sonra mevcut borular kesilerek, özel naylon içine alınıp, ehliyetli kadro tarafından götürülecek.

 

   -"O KONUDA MAHKEME KARARI YOK"

Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi'nden, bir soru önergesine cevaben gönderilen yazıda, "mahkeme kararının beklendiğinin" belirtildiğinin hatırlatılması üzerine şu karşılığı verdi:

"O konuda mahkeme kararı yok. Olmayan karardan dolayı siz neden vazgeçeceksiniz? Belediye'den, bilgi edinme amacıyla bir yazı gönderilmiş.  Orada mahkeme kararı ne cevap vermiş, ben bilmiyorum da mahkeme kararı bekleniyor dense dahi çıkmayan bir mahkeme kararından dolayı bir şey durdurulur mu ? Böyle bir mantık var mı? 'Efendim biz dava açtık, e siz kıpırdamayın.' Hadi canım. Siz hangi işte doğru dürüst davrandınız ki Mimarlar Odası olarak, biz bugüne kadar sizi samimi olarak görelim de sizi bekleyelim. Yok öyle bir şey. Mahkeme kararı da tescilli yapı için... Burası için değil zaten." 

 

-EKİPLER BRANDAYLA KAPLIYOR-

Bu arada, yıkım sırasında asbestin yayılmasını önlemek amacıyla ekipler Fabrika'nın çevresini brandayla kaplıyor.

Her türlü güvenlik önleminin alındığını belirten yetkililer, Cumartesi günü  yıkımına başlanan bölümün, Fabrika'nın ambar kısmı olduğunu, asbestli bölgenin ise Fabrika bölümünde olduğunu vurguladılar.

Fabrika bölümünde henüz yıkımların başlamadığını bildiren yetkililer, “Yıkılacak Fabrika'nın çevresini  kapatarak, zehirli maddenin dışarı çıkmasını önleyeceğiz. Bu kaplama işlemleri bitmeden da yıkım işlemelerine başlamayacağız” dediler.

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