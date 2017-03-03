MALTEPE'DE Kİ ASBEST TARTIŞMASINDA YENİ GELİŞME

BAŞKANI GÖKÇEK, MİMARLAR ODASI’NIN ASBESTTAHLİLİ YAPTIRDIĞI COMPETENZA FİRMASI TEMSİLCİSİ FERİDUN DEMİREL'İN, BÜYÜKŞEHİR'DEN İHALEYİ ALAN GÜRSOY FİRMASINDAN, SÖKÜM İŞİNİNKENDİSİNE VERİLMESİNİ ISRARLA TALEP ETTİĞİNİ, ANCAK VERİLMEDİĞİNİ AÇIKLADI..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe'deki Enerji Santrali'nin kaldırılmasıyla ilgili olarak yaşanan süreçte, Mimarlar Odası’nın asbest tahlilleri yaptırdığı Competenza Firması’nın Temsilcisi Feridun Demirel'in, söküm işleminin kendisine verilmesini ısrarla istediğini, ancak alamadığını açıkladı. Başkan Gökçek, söz konusu firmanın, tahlili yaptığı tarihte akreditasyonunun bulunmadığını da belirterek, “Yarın bu konuda çıkacak raporlara göre, Feridun Demirel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Başkanı Gökçek, Mimarlar Odası’nın, halk arasında tedirginliğe yol açan açıklamalarına ilişkin Twitter'dan önemli bilgiler verdi. Gökçek, açıklamalarına, “Mimarlar Odası’nın tetkik yaptırdığı Competenza Firması'nın Temsilcisi Feridun Demirel ile ilgili olarak şu anda çok önemli bir bilgi aldım” sözleriyle başladı.

Feridun Demirel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleyi alan Gürsoy Firması'ndan, 3 gün süreyle ısrarla, asbestle söküm uzmanı olarak işin kendisine verilmesini istediğini bildiren Başkan Gökçek, “Gürsoy Firması işi vermeyince, Mimarlar Odası’na giderek rapor hazırladı. Raporu verdiği tarihte de Competenza Firması akredite değildi. Yapılan tahlillerin doğru olmadığı kanaati yüksek. Amacın, panik meydana getirmek olduğu söyleniyor” tweet'ini attı.

-SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU…

Konuya ilişkin çıkacak raporlara göre, söz konusu firma temsilcisi Feridun Demirel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da kaydeden Başkan Gökçek,“Bir başka bilgi ise şu anda söküm uzmanı olarak ihalede görev yapan Rahmi Baysal'la da Feridun Demirel davalık. Yani hasım” mesajını attı.

Başkan Gökçek, açıklamalarını, “Önümüzdeki süreç çok şeylere gebe. Gün ola harman ola. Bu olaydan dolayı Mimarlar Odası, bazı milletvekilleri ve Feridun Demirel illa ki hesap verecek” ifadelerini kullandı.