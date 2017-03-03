Maltepe'deki Elektrik Santrali'nde asbest tartışması

MALTEPE'DEKİ ELEKTRİK SANTRALİ YIKIM EKİBİNİN BAŞINDAKİUZMAN MÜHENDİS RAHMİ BAYSAL: "BURASININ BEKLETİLMESİ DAHA TEHLİKELİ. YÖNETMELİĞE GÖRE BEKLETİLMEDEN, İLGİLİ ASBEST BERTARAF FİRMALARINA GÖNDERİLMESİ GEREKİR"...

Maltepe'deki Elektrik Santrali'nin söküm ekibinin başındaki asbest uzmanı, Makine Mühendisi Rahmi Baysal, Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili olarak, söküm işleminin bekletilmesinin yanlış olduğunu, ilgili yönetmeliğe göre asbestin en kısa sürede temizlenip, bekletilmeden ilgili bertaraf firmalarına gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Baysal, alanda ölçüm yaptırdığını ve asbest oranının yüksek çıktığını iddia eden bazı meslek odalarına da "Piyasada ölçüm yapıyorlar. Kime yaptırıyorlar, nasıl yaptırıyorlar? Bunun hiçbir doğruluğu yoktur. Bunun doğruluğunu ispatlamak için lütfen ölçüm yapan kişiler ve kuruluş raporlarını kamuoyuyla paylaşsınlar, biz de bunların doğru olup olmadığını görelim" çağrısında bulundu.

Rahmi Baysal, mesleğinde 40. yılını doldurduğunu ve bugüne kadar yurtiçi ve yurt dışında 26 projede görev yaptığını belirterek, mesleki birikimi hakkında şu bilgileri verdi:

“Dünyanın ön önemli otomotiv şirketlerinden birinde 13 yıl çalıştım. Aynı zamanda asbest söküm uzmanıyım. A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Şimdiye kadar asbest söküm uzmanı olarak 26 proje uyguladım. Bunlardan örnek vermek gerekirse; özellikle Ankara’yı ilgilendirdiği için söylemek istiyorum... 2015 yılında ODTÜ İnşaat Bilimleri Fakültesi’nin galerilerini temizledim. Yeraltındaki kalorifer borularının asbestlerini temizledim. Geçen ay yine ODTÜ’nün davetiyle, yine 2 kilometrelik bir galeri envanteri çıkardım. Onlar da sanıyorum Mayıs ayında ihaleye çıkacaklar.”

-"HAVAGAZI FABRİKASI DEĞİL, ELEKTRİK SANTRALİ"

Gerekli önlemlerin alındığı Santral çevresinde kendisinin de sivil kıyafetleriyle dolaştığına dikkat çeken Baysal, şunları söyledi:

"Şu an benim kıyafetime bakın. Canıma mı susadım, madem burada asbest var? Çünkü ben ölçüm yaptırıyorum. Odalar ölçüm yaptırıldığını söylüyor, Ama a ölçüm yapan firmaların özellikleri olması gerekir. Ölçüm yapan firmaların, Bakanlık'tan yeterlilik ve ön yeterliği gerekiyor. Ama piyasada ölçüm yapıyorlar. Kime yaptırıyorlar, nasıl yaptırıyorlar? Bunun hiçbir doğruluğu yoktur. Bunun doğruluğunu ispatlamak için lütfen ölçüm yapan kişiler, bu firmaları ve ölçüm raporların kamuoyuna açıklasınlar ne kadar doğru olduğunu görelim."

Baysal, söz konusu alanın Havagazı Fabrikası olmadığını, kentteki ilk elektrik üretim tesisini besleyen buhar kazanlarının bulunduğu tesis olduğuna da dikkati çekerek “burası Havagazı Fabrikası değil, ilk elektrik santralidir. Kamuoyunda yanlış biliniyor. Biz buradaki buhar kazanlarının asbestlerini temizleyeceğiz" dedi.

-“MAHKEME TARAFINDAN MAALESEF DURDURULDU”

Çalışmalar sırasında herhangi bir tozutmaya karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını, binanın bulunduğu alanda zemini de brandayla kapladıklarını belirten Baysal, şu anda mahkeme kararından dolayı beklediklerini bildirerek şunları söyledi:

“Çalışmalar mahkeme tarafından maalesef durduruldu. Yürütmeyi durdurma kararını yetkililerden alıp inceledim. 'Yıkım yapıldığından dolayı yürütme durduruldu' diyor. Şimdi burada yıkım yok. Ben geldiğimden beri yıkım yok. Başka bir tehlike var. Yönetmelikte şöyle diyor; Asbest, en kısa sürede temizlenir. Bekletilmeden, ilgili asbest bertaraf firmalarına sevk edilir. Şimdi yürütmeyi durdurursanız, Siz halkın sağlığıyla yine oynuyorsunuz demektir. Buradaki asbestin en kısa sürede temizlenip, kurallarına uygun olarak temizlenip gönderilmesi lazım. Bunu yapmıyorsak, tehlikeye davetiye çıkarıyoruz.”