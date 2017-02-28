Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesinde Mamaklı STK’larla buluştu

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, meclis üyeleri, ilçede faaliyet gösteren federasyon başkanları, dernek temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Mamak’ta yaşanan büyük dönüşüme de değinen AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 4 defa anayasa değişikliği oldu ve hepside askeri vesayetle oluşturuldu. İşte yeni Türkiye bu vesayet kurumlarından kurtulmadıkça istenen büyümeyi gerçekleştiremez. Bu yüzden 16 Nisan tarihi bir öneme sahip” dedi.

Bu süreç hepimizi ilgilendiriyor

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ülkemiz bir süreçten geçiyor ve bu süreç partisi, ideolojisi ne olursa olsun hepimizi ilgilendiriyor. Siyasi görüşü ne olursa olsun hepimiz aynı gemideyiz. İşte bu toplantıyı da yapmamızın sebebi sizlerle bu süreci enine boyuna konuşmak” dedi.

“Büyük ölçekli belediye başkanlığına benzetiyorum”

Akgül, “Başkanlık sistemini büyük ölçekli belediye başkanlığına benzetiyorum. Ayrıca başkanlık sistemi çerçevesinde Cumhurbaşkanının sorumlulukları artacak, bürokrasi azalacak, meclis çok daha işlevsel olarak çalışacak ve hizmetler çok daha hızlı yürütülecek” dedi.