Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Pazaryerleri Esnaf Odası Başkanlığı’na seçilen Recep Ayhan ve yönetimini makamında ağırladı

Hem pazarcı esnafının hem de ilçe halkının memnuniyeti için Mamak’a kapalı modern pazaryerleri kazandırdıklarının altını çizen Akgül, ayrıca vatandaşların daha iyi hizmet almaları için Ankara Pazaryerleri Esnaf Odası ile birlikte pazarcı esnafına yönelik çeşitli programlarda bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini kaydetti. Pazaryerleri Esnaf Odası Başkanı Ayhan da, pazarcı esnaflarının vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilme adına yerel yönetimlerle ortak hareket ettiklerini belirtti. Ayhan,

’ta inşa edilen kapalı pazaryerleri ile esnafın çalışma şartlarının düzeldiğinin altını çizerek hizmetlerinden dolayı Akgül’e teşekkkür etti.