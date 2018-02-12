Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı

Seçilen yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Akgül, “Sizler sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşımıza hizmet vermektesiniz.

mkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen ne varsa bundan daha önce olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olacağız” dedi. Amaçlarının esnafın hizmet kalitesi ve gelir seviyesini artırmak olduğunu belirten Akgül, hayata geçen yatırımlarla Mamak 'ta ticaret hacminin büyük ölçüde arttığını kaydetti. Yerel yönetimler olarak sivil toplum kuruluşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bu bağlamda belediyemizi ilgilendiren konularda iAmaçlarının esnafın hizmet kalitesi ve gelir seviyesini artırmak olduğunu belirten Akgül, hayata geçen yatırımlarla'ta ticaret hacminin büyük ölçüde arttığını kaydetti.

Güven tazeledi

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kongreye Akgül’ün yanı sıra ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve çok sayıda otobüsçü esnafı katıldı. Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden genel başkan seçilen Ercan Soydaş da, hiç kimseyi ayırt etmeden birlik ve beraberlik içerisinde şoför esnafına hizmet edeceklerinin altını çizerek, “Sorunların çözümü ve yeni hizmetler için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.