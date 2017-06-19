Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı

Başkentin gündemine ve yerel hizmetlere dair sohbetin gerçekleştiği ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kurumlar arası diyalog çok önemli

Ziyarette kurumlar arası diyaloğu son derece önemsediğini ifade eden Akgül, “Mevcut olan iletişimimizi daha da güçlendirip, ortak akılla Başkentimize, ilçemize neler yapabiliriz onun planlarını yapıyoruz. Hizmet noktasında gelen taleplere kapımız sonuna kadar açık" diye konuştu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran​’a, Mamak’ta eğitimden kültüre, spordan kentsel dönüşüme kadar birçok konuda yapılan hizmetleri anlatan Akgül, “Göreve geldikten sonra Mamak’ta büyük bir atılım gerçekleştirdik. Yılların getirmiş olduğu büyük sorunları adım adım çözüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.