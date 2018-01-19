Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, belediye müdürlükleri ziyaret etti

Çalışmalar hakkında birim müdürlerinden ve personelden bilgi alan Akgül, belediye içerisindeki vatandaşları da dinledi.

Vatandaşa karşı güler yüzlü hizmet vermeleri konusunda mesai arkadaşlarına uyarıda bulunan Akgül, “Vatandaşın işini, sorununu bekletmeden hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmalısınız. Adaletli bir şekilde hizmet etmelisiniz” dedi.

En iyi hizmet için varız

Daha güzel bir Mamak için hep birlikte çalıştıklarını belirten Akgül, “Biz bir ekibiz ve bize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Hepimizin tek amacının en iyi hizmeti vermek olması gerekiyor ve biliyorum ki öylede yapıyorsunuz. Belediyemize gelen tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede hizmet vermelisiniz” diye kaydetti.