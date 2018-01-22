Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti

Vatandaşlarımızla birlikte, yan yana ilçemizi yönetiyoruz” dedi.
Sürekli iletişim halindeyiz
Sokakta karşılaştığı vatandaşları da belediyecilik çalışmalarıyla alakalı bilgilendiren Akgül, “Daha sağlıklı ve kaliteli hizmet verebilmek adına vatandaşlarımızla bire bir sürekli iletişim halindeyiz. Bu iletişim sayesinde vatandaşın ve esnafın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz, yapacağımız hizmetleri buna göre şekillendiriyoruz” diye kaydetti.
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