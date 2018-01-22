Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti

Mahallede bulunan bütün esnafın kapısını tek tek çalarak hayırlı işler dileyen Akgül, “Yerel bir yönetici olarak bizleri görev başına getiren vatandaşlarımızın ayağına giderek, sorunlarını ve önerilerini yerinde dinliyoruz.

Vatandaşlarımızla birlikte, yan yana ilçemizi yönetiyoruz” dedi.

Sürekli iletişim halindeyiz