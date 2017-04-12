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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahallesi esnafını ziyaret etti

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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahallesi esnafını ziyaret etti
Mamak’ın ekonomisini güçlendirmek adına ilçe esnafının her zaman yanında olduklarını kaydeden Akgül, “Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetme düşüncemizi öncelikli hizmet politikamız olarak belirledik.

Güçlü Mamak’ın yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için esnafımızın yanında yer alıyor, esnafımıza her zaman destek oluyoruz” dedi.

  

Ortak Akıl Vurgusu

Yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olgusunun önemine de değinen Akgül, “Şehrimizin modern, sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesini topyekun kalkınma ile gerçekleştireceğiz. Burada bize yardımcı olacak en büyük unsur ise ortak akılın en önemli saç ayaklarından biri olan ilçe esnafımızdır” şeklinde konuştu.

 

Çocukları da dinledi

Kasabından manavına, berberinden lokantasına bütün esnafı ziyaret eden Akgül, vatandaşlarla fotoğrafta çektirdi. Esnaf ziyaretinde çocuklarla da yakından ilgilenen Akgül, isteklerini dinledi.

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