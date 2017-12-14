Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, düzenli olarak gerçekleştirdiği personel toplantıları kapsamında zabıta müdürlüğü personeliyle bir araya geldi

Mamak Belediyesi olarak çalışmalarımızda esas aldığımız nokta, insanımız ve ona verdiğimiz değerdir” dedi.
Belediyemizin halka bakan yüzüsünüz
Toplantıda belediyecilik çalışmaları ile zabıta teşkilatının taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akgül, “Biliyorsunuz ilçemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu anlamda bizlerin de bu hızlı gelişim ve değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Sizlerde gerek esnafın gerek vatandaşın haklarını savunan, toplumun düzen ve huzurunun sağlanmasına katkı sunan belediyemizin halka bakan yüzüsünüz” dedi.
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