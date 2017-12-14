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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, düzenli olarak gerçekleştirdiği personel toplantıları kapsamında zabıta müdürlüğü personeliyle bir araya geldi

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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, düzenli olarak gerçekleştirdiği personel toplantıları kapsamında zabıta müdürlüğü personeliyle bir araya geldi
Belediyenin hizmet binasında gerçekleşen toplantıda ilçenin düzeninin belediyeye emanet olduğunu kaydeden Akgül, "Görevlerimizi yaparken adaletli olmalı ve kimsenin hakkını kimseye yedirmemeliyiz.

Mamak Belediyesi olarak çalışmalarımızda esas aldığımız nokta, insanımız ve ona verdiğimiz değerdir” dedi.

Belediyemizin halka bakan yüzüsünüz

Toplantıda belediyecilik çalışmaları ile zabıta teşkilatının taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akgül, “Biliyorsunuz ilçemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu anlamda bizlerin de bu hızlı gelişim ve değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Sizlerde gerek esnafın gerek vatandaşın haklarını savunan, toplumun düzen ve huzurunun sağlanmasına katkı sunan belediyemizin halka bakan yüzüsünüz” dedi. 

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