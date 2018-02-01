  • BIST 120.424
  • Altın 161,577
  • Dolar 3,7548
  • Euro 4,6703
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Enerjisa Bölge Müdürü Deniz Tektepe ve şebeke müdürleriyle bir araya geldi

»
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Enerjisa Bölge Müdürü Deniz Tektepe ve şebeke müdürleriyle bir araya geldi
Mamak’ta 2017 yılında yapılan çalışmaların ele alındığı görüşmede, 2018 için bölgede gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında planlama yapıldı.

Enerjisa Bölge Müdürü Deniz Tektepe, Başkent’te altı yapı konusunda en fazla yatırım yapılan ve çalışmalarda en hızlı reaksiyon alınan ilçenin Mamak olduğunun altını çizdi.

 

Sürekli irtibat halindeyiz

Kurumlar arasında iletişimin en üst seviyede olmasının halka hizmet için çok önemli olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gerek Enerjisa gerek ASKİ gerek bölgemizde faaliyet gösteren diğer kurumlarla sık sık bir araya gelerek çalışma planları oluşturuyoruz. Böylece hangi kurumun hangi mahallemizde ne çalışma yapacağını belirleyerek tedbirimizi ona göre alıyoruz” dedi.

 

Kutu…Kutu…

Bu kapsamda Mamak İlçesi’ne 2018 yılında yapılması planlanan yatırımlar şöyle;

Kutludüğün, Yakupabdal, Kusunlar, Ortaköy Mahallelerinin elektrik dağıtım şebekesinin yenilenmesi

Ege Mahallesi’nde ilave dağıtım tesisleri yapılması

Yeşil Kuşak Caddesi, Osmanlı Caddesi gibi ana caddelere aydınlatma tesisleri yapılması

Yeni enerji taleplerinin karşılanabilmesi, elektrik kesintisi sayı ve sürelerinin azaltılması

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kurmaylarıyla bir araya gelerek 2017 yılı belediye çalışmalarını değerlendirdi25 Ocak 2018 Perşembe 10:01
  • Gençlerbirliği Özel Sporcularından 11 yaşındaki Nazlı İrem Çabuk Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti24 Ocak 2018 Çarşamba 11:38
  • Türkiye Basketbol 2.Ligi’ne yaptığı transferlerle damga vuran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, potada güçlenmeye devam ediyor23 Ocak 2018 Salı 10:28
  • Kırşehir Çiçekdağı Konurkale Köyü Derneği Başkanı Mehmet Doğan ve yönetimi Başkan Akgül’ü makamında ziyaret etti23 Ocak 2018 Salı 10:25
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti22 Ocak 2018 Pazartesi 11:52
  • Dünya da Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan, Mamaklı gençler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor22 Ocak 2018 Pazartesi 10:35
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, belediye müdürlükleri ziyaret etti19 Ocak 2018 Cuma 10:29
  • Mamak Belediyesi Veteriner Hizmetlerine gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaralı halde buldukları atı sağlığına kavuşturdu19 Ocak 2018 Cuma 10:23
  • Mamak Belediyesi tarafından üretilen “Sokak Hayvanları Beslenme Noktası” ilçe geneline yayılıyor16 Ocak 2018 Salı 11:09
  • Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Bolu Belediyespor ‘a konuk oldu15 Ocak 2018 Pazartesi 10:42
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim