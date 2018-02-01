Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Enerjisa Bölge Müdürü Deniz Tektepe ve şebeke müdürleriyle bir araya geldi

Mamak’ta 2017 yılında yapılan çalışmaların ele alındığı görüşmede, 2018 için bölgede gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında planlama yapıldı.

Enerjisa Bölge Müdürü Deniz Tektepe, Başkent’te altı yapı konusunda en fazla yatırım yapılan ve çalışmalarda en hızlı reaksiyon alınan ilçenin Mamak olduğunun altını çizdi.

Sürekli irtibat halindeyiz

Kurumlar arasında iletişimin en üst seviyede olmasının halka hizmet için çok önemli olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gerek Enerjisa gerek ASKİ gerek bölgemizde faaliyet gösteren diğer kurumlarla sık sık bir araya gelerek çalışma planları oluşturuyoruz. Böylece hangi kurumun hangi mahallemizde ne çalışma yapacağını belirleyerek tedbirimizi ona göre alıyoruz” dedi.

Kutu…Kutu…

Bu kapsamda Mamak İlçesi’ne 2018 yılında yapılması planlanan yatırımlar şöyle;

Kutludüğün, Yakupabdal, Kusunlar, Ortaköy Mahallelerinin elektrik dağıtım şebekesi nin yenilenmesi

Ege Mahallesi’nde ilave dağıtım tesisleri yapılması

Yeşil Kuşak Caddesi, Osmanlı Caddesi gibi ana caddelere aydınlatma tesisleri yapılması