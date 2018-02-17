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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, esnafın sorun ve önerilerini dinliyor

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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, esnafın sorun ve önerilerini dinliyor
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, esnafın önerilerini dinliyor, sorunlara çözüm bulmak ve hizmetlerin daha sağlıklı gerçekleştirilmesi için ziyaretlere devam ediyor.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün düzenli olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin bu seferki durağı Küçük Kayaş Mahallesi oldu. Esnafın işlerini kolaylaştırmak adına da gerekli her türlü desteğin verildiğini ifade eden Akgül, ziyaret ettiği dükkanlardan birinde karşılaştığı 3 yaşındaki küçük Beren’e çam sakızı çoban armağanı bir hediye aldı. Babaannesiyle gezmeye çıkan Beren’i gören Akgül, küçük kızın yanına giderek ayakkabı satın aldı.

 

Birinci ağızdan dinliyoruz

Mamak’ta yapılan çalışmaların yansımalarını ve vatandaşın taleplerini birinci ağızdan duymak açısından esnaf ziyaretlerinin önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Esnafımızın ekonomiye kazandırdığı katma değeri çok büyük. Bu noktada esnafımızla birlikte istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

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