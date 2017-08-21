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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Hizmet-iş 4’nolu şubenin düzenlediği piknikte belediye çalışanları ile bir araya geldi

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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Hizmet-iş 4’nolu şubenin düzenlediği piknikte belediye çalışanları ile bir araya geldi
Mavi Göl’de gerçekleşen etkinlikte Ankara belediyeleri içinde taşeron işçilerin sendikalı olduğu ilk belediye olduklarını ifade eden Akgül..

Mavi Göl’de gerçekleşen etkinlikte Ankara belediyeleri içinde taşeron işçilerin sendikalı olduğu ilk belediye olduklarını ifade eden Akgül; “Belediye işçilerimizle daha güzel bir Mamak için hep birlikte çalışıyoruz. Çalışanlarımızın haklarını korursak ve gözetirsek Mamak’ın daha çok kazanacağını biliyoruz” dedi.

Akgül ile çalışmak bizler için şans

Düzenlenen organizasyonunun birlik ve beraberlik açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız; “İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını veren, hakkını gözeten ve koruyan bir belediye başkanı ile çalışmak bizler için şanstır” dedi. Etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Müfit Yıldırım ve Aydın Demir, Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Ankara 4 Nolu Şube Başkanı Yusuf Güler katıldı.

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