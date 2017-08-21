Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Hizmet-iş 4’nolu şubenin düzenlediği piknikte belediye çalışanları ile bir araya geldi

Mavi Göl’de gerçekleşen etkinlikte Ankara belediyeleri içinde taşeron işçilerin sendikalı olduğu ilk belediye olduklarını ifade eden Akgül..

Mavi Göl’de gerçekleşen etkinlikte Ankara belediyeleri içinde taşeron işçilerin sendikalı olduğu ilk belediye olduklarını ifade eden Akgül; “Belediye işçilerimizle daha güzel bir Mamak için hep birlikte çalışıyoruz. Çalışanlarımızın haklarını korursak ve gözetirsek Mamak’ın daha çok kazanacağını biliyoruz” dedi.

Akgül ile çalışmak bizler için şans