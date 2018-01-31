Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, iki farklı derneğin düzenlediği arabaşı programına katıldı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün ilk durağı Yozgat Hasbekliler Köyü Derneği’nin düzenlediği arabaşı programı oldu.

Meriç Tesisleri'ndeki çok sayıda Yozgatlının bir araya geldiği arabaşı programına Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve vatandaşlar katıldı. Akgül'ün ikinci durağı ise, Esenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği arabaşı programı oldu.

Yozgatlılar başarılı faaliyetler gerçekleştiriyor

Hemşerileri bir araya getiren, toplumda bir bağ kuran böyle etkinlikleri önemsediğini ifade eden Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, ”Bu programlar gurbette sıla hasreti çekenleri bir araya getiriyor ve sıla hasretini bir nebze olsun dindiriyor. Ankara’da bulunan Yozgatlılar birlik ve beraberlik içerisinde birçok güzel ve başarılı programlara imza atıyor” dedi.

Mamak tam bir mozaik

Arabaşı programları vesilesiyle dostların, akrabaların bir araya geldiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Burada gördüğümüz şu tablo sivil toplum kuruluşlarına imkân verilince neler yapabileceğinin en güzel örneğini teşkil ediyor. Bir toplum içerisindeki birlik ve beraberlik ne kadar kuvvetli olursa toplum da o kadar çok güçlenir. STK’lar da bu manada üzerine düşen göreve yerine getiriyor” dedi. Yaklaşık 600 bin nüfuslu Mamak’ın ülkenin 4 bir yanından gelen vatandaşlara ev sahipliği yaptığını da belirten Akgül, “İlçemiz, bu anlamda tam bir mozaik. Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğin pekişmesi açısında da önemli. Dirliğiniz ve birliğiniz bozulmasın” dedi.