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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile birlikte okul kantinlerini denetledi

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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile birlikte okul kantinlerini denetledi
Eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kantinlerde çocukların sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacı ile sıkı denetimler gerçekleştirdi..
Eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kantinlerde çocukların sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacı ile sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgül, “Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda beslenmesi ve obezitenin önüne geçilmesi noktasında ciddi adımlar atıldı” dedi.
 
İşletmeciler standartlara uyuyor
Yahya Kemal Orta Okulu ve Şehit Cihan Yıldız Orta Okulu kantinlerine yapılan denetlemede kantinlerin genel olarak kurallara uyduğunu belirten Akgül, ”Kantin işletmecilerinin satılan ürünleri iyi koruması, hijyen koşullarına uymaları, muayenelerin eksiksiz yerine getirmeleri gibi pek çok konudaki çalışmaları bizleri oldukça memnun etti. Fakat bu titizliği yıl boyu göstermelerini bekliyoruz ve yıl boyu denetimlerimiz devam edecek” dedi. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Akgül, fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi. 
 
Temizliğe büyük önem veriyoruz
Öğrencilerin sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney “Yavrularımızın okul içinde beslenmelerine katkı sağlayan kantinlerimizin temizliğine büyük önem veriyoruz. Temiz ortamda çocuklarımız kendilerini daha mutlu hissediyorlar. Onların kendilerini mutlu hissetmesi bizleri de mutlu ediyor” dedi.
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