Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile birlikte okul kantinlerini denetledi

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kantinlerde çocukların sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacı ile sıkı denetimler gerçekleştirdi..

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kantinlerde çocukların sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacı ile sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgül, “Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda beslenmesi ve obezitenin önüne geçilmesi noktasında ciddi adımlar atıldı” dedi.

İşletmeciler standartlara uyuyor

Yahya Kemal Orta Okulu ve Şehit Cihan Yıldız Orta Okul u kantinlerine yapılan denetlemede kantinlerin genel olarak kurallara uyduğunu belirten Akgül, ”Kantin işletmecilerinin satılan ürünleri iyi koruması, hijyen koşullarına uymaları, muayenelerin eksiksiz yerine getirmeleri gibi pek çok konudaki çalışmaları bizleri oldukça memnun etti. Fakat bu titizliği yıl boyu göstermelerini bekliyoruz ve yıl boyu denetimlerimiz devam edecek” dedi. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Akgül, fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi.

Temizliğe büyük önem veriyoruz