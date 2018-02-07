Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçede hizmet veren esnafla sabah kahvaltısında bir araya geldi

Mamak’ta bulunan dokuz mahalle esnafının katılımıyla Lale Restaurant’ta gerçekleşen toplantıya, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı..

Mamak’ta bulunan dokuz mahalle esnafının katılımıyla Lale Restaurant’ta gerçekleşen toplantıya, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda esnaf katıldı. Karşılıklı soru ve cevaplarla esnafın isteklerinin dinlediği toplantıda genel talep, marketlere ürün satışlarında belirli bir standart getirilmesi oldu. Esnaf buluşması nın ikinci gündem maddesi ise, pazar yerleri oldu.

Esnaf ülke refahında belirleyici rol üstleniyor

Esnafın sorunlarının çözümünde irade makamı olan belediyelerin etkisini çok önemli olduğunun altını çizen TESK Başkanı Bendevi Palandöken, böyle kucaklayıcı buluşmaların 81 ilin genelinde yapılması gerektiğini vurguladı. Esnafın ülke refahında belirleyici rol üstlendiğinin de altını çizen Palandöken, “Esnafımıza kulak veren bir belediyemiz var. Her zaman esnaf ın destekçisi oluyor, istek ve talepleri dikkate alıyor” diye konuştu.

Siyaset için eğil hizmet için buluşuyoruz

Esnafın, daha önceki dönemlerde siyasileri karşılarında gördüğünde seçim çalışmaları için buluşmaların gerçekleştiğini düşündüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dokuz yıldır bu buluşmaların siyaset için değil hizmet için yapıldığını düzenlendiğimiz toplantılarla göstermiş olduk” dedi. Bölge bölge esnaf buluşmalarının devam edeceğini ifade eden Akgül, “Esnaf bir ülkenin lokomotifidir. Bu lokomotifin ilerlemesi içinde bizler esnafımıza yardımcı olmakla mükellefiz. Ancak bunu yaparken de bir kanun bir nizam belirlemek zorundayız” dedi. Toplantıda Mamak’ın dokuz yıldaki gelişimini de değinen Akgül, “Mamak bugün kentsel dönüşümleriyle, yapılaşmasıyla ve tesisleriyle konuşuluyor. Belediye olarak yaptığımız yatırımlar ve çalışmalar sizlerin de işlerini olumlu yönde etkiliyor” diye konuştu. İrade makamlarının kanunları uygulamakla mükellef olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat ise, esnafa Zeytin Dalı Harekatı’ndaki desteğinden dolayı teşekkür etti.

Herkes istediği ürünü satmamalı

Her yıl düzenlenen toplantılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf, istek ve talepleri birinci ağıza iletmek bizler için çok anlamlı ve sevindirici dedi. Toplantıda söz alan esnaflar ın istek ve talepleri ise başlıca şunlar oldu;