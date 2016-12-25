Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ilçede işyeri açan esnafı özel günlerinde yalnız bırakmıyor

Akgül ilk olarak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi üzerinde hizmete giren Erkan Mandıra’nın açışlına katıldı.

Akgül daha sonra Mamak Caddesi üzerinde bulunan Kahvetepe Cafe’nin açılışına katıldı. Açılış öncesinden konuşan Akgül, “Ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ancak bizler; milletiyle, devletiyle, halkıyla, esnafıyla birlik içerisinde olacağız ve dik duracağız. Bu zor dönemi birlikte atlatacağız. Bu gün iki yeni iş yerinin açılışını gerçekleştirdik” dedi.

İlçemizde istihdam artıyor

Mamak’ta yaşanan dönüşümle birlikte ilçenin ekonomisinin de büyüdüğünü dile getiren Akgül, “Yeni açılan işyerleri aynı zamanda ilçemizde istihdama katkı sağlayacak. Esnaf, sanayici ve işadamları artık Mamak’ı tercih ediyor. Yeni açılan işyerlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Açılış programında Akgül’e Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Mamak Belediye Meclisi Ak Parti Gurup Başkan Vekili Faruk Gültekin ve meclis üyeleri eşlik etti.