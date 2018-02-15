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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
Yoğun çalışma temposunda ziyaretine gelen konuklarla yakından ilgilenen Akgül’ün ilk misafiri 1979 yılından beri Mamak’ta faaliyet gösteren Birka Kimyevi Maddeler Fabrikası’nın kurucusu 99 yaşındaki Rauf Birol oldu.

Mamak’ın sanayisi ve gelişimi hakkında karşılıklı istişarelerle geçen ziyaretin ardından Akgül,  istihdama katkı yapan yatırımcıların her zaman yanında olduklarının altını çizdi.

 

Başarı hepimizin

Akgül daha sonra  sırayla Yozgat Aydıncık Kazankaya Dernek Başkanı İlhami Uyan ve yönetimini, Yozgat Bazlambaçlılar Derneği Başkanı Soner Karslı ve yönetimi, Kırıkkale Sulakyurt Ayvatlı Köyü Derneği Başkanı Mustafa Doğan ve yönetimini makamında misafir etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, dernek yöneticileri ile hizmet ve projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunan Akgül, “Mamak’ımız her geçen gün daha da gelişiyor, büyüyor. Bu başarı tek başımıza değil, el ele vererek ortaya koyduğumuz bir başarıdır” dedi.

 

Mamak bizim ortak paydamız

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Akgül, dernek yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, “Farklı şehirlerden gelen insanlarımız şehrimizin zenginliğidir. Hemşeri derneklerimizle birlikte ortak çalışmalara imza atarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mamak bizim ortak paydamız. İlçemizin tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunan bütün STK’ lar ile omuz omuza birlikte hareket ediyoruz” diye kaydetti. 

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