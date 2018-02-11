Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Küçük Kayaş Mahallesi’nde yenileme çalışması yapılan parkları yerinde inceledi

Mamaklıların nefes alacağı yeşil alanların çoğalması, çocukların kaliteli vakit geçirebilmesi ve herkesin açık havada spor yapması için park sayısını her geçen yıl artırdıklarını..

Mamak lıların nefes alacağı yeşil alanların çoğalması, çocukların kaliteli vakit geçirebilmesi ve herkesin açık havada spor yapması için park sayısını her geçen yıl artırdıklarını ifade eden Akgül, “İlçede bulunan 354 parkımızda gerek oyun gruplarını gerekse oturma alanları yenileyerek daha işlevsel hale getiriyoruz. Böylelikle Mamak’ta bulunan parklar hem estetik hem de kullanım açısında çok daha nitelikli hale geliyor” dedi. Akgül, incelemelerde bulunurken parkta vakit geçiren vatandaşların da istek ve taleplerini dinledi.

Sık sık ziyaret ediyoruz

Küçük Kayaş Mahalle Muhtarı Serkan Çetintaş’ı ziyaret eden Akgül, “Başkent’in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak’ta gözümüzden kaçan veya çözüm bulunamamış herhangi bir sorun kalmaması için mahalle muhtarlarımızı sık sık ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz” diye konuştu.