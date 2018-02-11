  • BIST 113.590
  • Altın 161,573
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 14 °C

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Küçük Kayaş Mahallesi’nde yenileme çalışması yapılan parkları yerinde inceledi

»
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Küçük Kayaş Mahallesi’nde yenileme çalışması yapılan parkları yerinde inceledi
Mamaklıların nefes alacağı yeşil alanların çoğalması, çocukların kaliteli vakit geçirebilmesi ve herkesin açık havada spor yapması için park sayısını her geçen yıl artırdıklarını..

Mamaklıların nefes alacağı yeşil alanların çoğalması, çocukların kaliteli vakit geçirebilmesi ve herkesin açık havada spor yapması için park sayısını her geçen yıl artırdıklarını ifade eden Akgül, “İlçede bulunan 354 parkımızda gerek oyun gruplarını gerekse oturma alanları yenileyerek daha işlevsel hale getiriyoruz. Böylelikle Mamak’ta bulunan parklar hem estetik hem de kullanım açısında çok daha nitelikli hale geliyor” dedi.  Akgül, incelemelerde bulunurken parkta vakit geçiren vatandaşların da istek ve taleplerini dinledi.

 

Sık sık ziyaret ediyoruz

Küçük Kayaş Mahalle Muhtarı Serkan Çetintaş’ı ziyaret eden Akgül, “Başkent’in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak’ta gözümüzden kaçan veya çözüm bulunamamış herhangi bir sorun kalmaması için mahalle muhtarlarımızı sık sık ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz” diye konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamaklı gençlerden oluşan Badminton Takımı'ndan Nurgül Yılmaz, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Mamak’ı temsil edecek07 Şubat 2018 Çarşamba 10:32
  • Mamak Belediyesi, Gökçeyurt’ta yapacağı köy konağı ile unutulmaya yüz tutmuş “köy odası” geleneğini yaşatacak06 Şubat 2018 Salı 11:54
  • Mamak Belediyesi, ilçede bulunan 354 parkta 700 adet pergoleyi yenileyerek daha işlevsel hale getirdi05 Şubat 2018 Pazartesi 09:32
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Enerjisa Bölge Müdürü Deniz Tektepe ve şebeke müdürleriyle bir araya geldi01 Şubat 2018 Perşembe 12:15
  • Abdülkerim Erdoğan Mamak'ın tarihi ve coğrafi güzelliklerini anlatan bir belgesel hazırlayacak01 Şubat 2018 Perşembe 12:11
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, iki farklı derneğin düzenlediği arabaşı programına katıldı31 Ocak 2018 Çarşamba 10:45
  • Mamak Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi31 Ocak 2018 Çarşamba 10:43
  • Mamak Zabıta Müdürlüğü ile Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan Mobil Park Timi, parklarda vatandaşın huzurunu sağlıyor29 Ocak 2018 Pazartesi 10:06
  • Mamak’ın katma değerini yükseltmek adına Mamak’a hizmet edenler bir araya geldi26 Ocak 2018 Cuma 09:41
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kurmaylarıyla bir araya gelerek 2017 yılı belediye çalışmalarını değerlendirdi25 Ocak 2018 Perşembe 10:01
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim