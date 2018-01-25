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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kurmaylarıyla bir araya gelerek 2017 yılı belediye çalışmalarını değerlendirdi

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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kurmaylarıyla bir araya gelerek 2017 yılı belediye çalışmalarını değerlendirdi
Geçtiğimiz yıl ortaya koyulan hedefleri ve faaliyetleri masaya yatıran birim müdürleri 2018 yılı içinde hedeflerini açıkladı.

Başarının ardındaki sırrın öncelikle hedef koymaktan geçtiğini belirten Akgül, “Her yıl müdürlüklerimiz hedeflerini belirleyerek koydukları hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor. Koyulan hedeflerin, yapılan yatırımların, verilen sözlerin yerine gelmesi beni mutlu etti” dedi. Akgül’ün başkanlık ettiği Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı’na 3 başkan yardımcısı ve 21 birim müdürü katıldı.

Vatandaşın memnuniyeti her şeyden önce gelir

Mamak Belediyesi’ne bağlı tüm müdürlüklerin çalışmaları en ince ayrıntısına kadar Akgül’e aktarıldı. Toplantının ana maddesinin Mamaklıların memnuniyeti ve hizmet olduğunun altını çizen Akgül, kurmaylarına uyarılarda bulundu. Akgül, “Belediyeye gelen hiçbir vatandaşı geri çevirmeyin. Kanunların size verdiği yetkiler çerçevesinde vatandaşa yardımcı olun ve belediyeden vatandaşı mutlu yollayın. Mamaklılar her şeyin en iyisine layıktır” dedi.

Personelinizi ötekileştirmeyin, kazanın

Belediyelerin halkla iç içe olan ve çalışma alanının çok geniş olduğunu vurgulayan Akgül, takım çalışmasının önemine de değindi. Akgül, “Öncelikle personelinize eşit ve hakkaniyetli davranın. Personelinizin ürettiği işi ölçü alın. Personelinizle arkadaş olun, sık sık bir araya gelerek onları dinleyin. Müdürlükler arası koordineli çalışın. İçerde huzur olmazsa vatandaşa sağlıklı hizmet edemeyiz” diye kaydetti.

Bütçe konusunda uyarı

Doğru adımlar atarak belediye bütçesini 78 milyondan 400 milyona çıkardıklarını kurmaylarına hatırlatan Akgül, “Müdürlük harcamalarınıza dikkat edin. Harcamalarınızı kendi paranızı harcıyormuş gibi tutumlu yapın. Vatandaşın parasının her kuruşunun amacına ulaşması lazım” dedi. 

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