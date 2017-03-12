Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Kültür Merkezi Konservatuarında eğitim gören öğrencilere sürpriz bir ziyarette bulundu

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, tiyatro ve halk oyunları bölümlerinde eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Akgül, “İçinde bulunduğumuz bu tarihi binada eğitim ve kültür hizmetleri veriyoruz.

Oldukça geniş bir yaş aralığında öğrencileri bulunan konservatuarımızı tamamlayan kursiyerlerimiz sonunda diplomalarını da alıyor. Konservatuarda çalışmalarına devam eden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. Hem teorik hem pratik eğitim Mamak Belediyesi Konservatuarı’nda eğitimler hem teorik hem de pratik olarak yürütülüyor. Sınıf ortamında teorik dersleri alan öğrenciler çeşitli organizasyonlarda sahneye çıkarak tecrübe kazanıyor.