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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamaklı esnafla kahvaltıda buluşmaya devam ediyor

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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamaklı esnafla kahvaltıda buluşmaya devam ediyor
Mamak Belediyesi, bu kez 15 mahallenin esnafını kahvaltıda buluşturdu.

Düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, çeşitli iş kollarında hizmet veren Mamaklı esnaf katıldı. Programda bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Amacımız bu kahvaltılarla ilçede hizmet veren esnafımızla daha iyi bir iletişim kurmak. Çünkü iletişimin olduğu yerde sorunlar birer birer çözüme kavuşur. Göreve geldikten sonra esnafımızı zora sokmadan sorunları çözmeye özen gösterdik” dedi.

 

Sizler kanaat önderlerisiniz

Esnafın ülke ekonomisindeki yerine de değinen Akgül, “Sizler bu ülkenin lokomotifi olarak görüyoruz ve sizler aynı zamanda kanaat önderlerisiniz. Önümüzdeki referandum sürecinin sonrasında ekonomide oluşturacağı etkiyi düşünerek en doğru şekilde ve en yüksek tonda ‘evet’ diyeceğinize de inancımız tam” dedi.

 

Akdoğan: ‘Bölgesel bir güç olduk’

Kahvaltı programında bir konuşma yapan Ak Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, “Ak Parti hükümeti zamanında bölgesel bir güç olduk. Cumhurbaşkanı ortaya ahlaki bir duruş koyarak dünyanın beşten büyük olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

 

Rejim değil sistem değişiyor

Akdoğan sistemin tıkandığını belirterek, "Cumhurbaşkanına çok yetki aktarılıyor diye bir kısım muhalefet tepki gösteriyor. Sayın Erdoğan, bugün gerçekten siyasi ağırlığı olan bir lider. Bu gücü ona kim nasıl verdi? Bu şu anki yetkilerle oluşan bir güç mü, yoksa halkla kurduğu gönül bağın etkisiyle oluşan bir güç mü? Tayyip Erdoğan, halkımızın desteğiyle ülke gündemini belirleyecek siyasi ağırlığa ve güce sahip oldu. Bir şey sürdürülemez olduysa, tıkandıysa onu değiştirip değiştirmemek değil, daha iyi nasıl değiştirilebilir onu konuşmak bizim tarzımız. Biz daha iyi bir versiyona daha ileri bir vizyonla soyunmuş durumdayız. Büyük fotoğrafı görüyor, kim ne yapmaya çalışıyorsa, ülkemiz üzerinden nasıl oyunlar oynanıyorsa bunu bilerek hareket ediyoruz. Referandum sürecinin telafisi yok. Bu bir parti meselesi değil bu ortak bir meseledir, ülkemizin mukadderatıdır" dedi.

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