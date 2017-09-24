Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yapımı büyük bir hızla devam eden ve tamamlanmak üzere olan yatırımları yerinde inceliyor

Başkan Akgül, “İhtiyacı hissedilen yatırımları bir bir ilçemize kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Mamak’ta yaşanan büyük değişim ve dönüşüm hayatın her alanında hızla devam ediyor”

Mamak Belediyesi’nin Kıbrıs Mahallesi ’nde inşa ettiği ve birçok hizmetin tek noktadan verileceği Kıbrıs Kapalı Pazar Yeri, Aile ve Gençlik Merkezi projesinin son durumu için denetimde bulunan Akgül, “İhtiyacı hissedilen yatırımları bir bir ilçemize kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Mamak’ta yaşanan büyük değişim ve dönüşüm hayatın her alanında hızla devam ediyor” dedi.

Mamak’a yeni sosyal tesis

Toplamda10 bin 70 m² alanı kapsayan üçlü tesisin bodrum katında 3 bin 920 m² kapalı pazar alanı, dükkanlar, zabıta karakolu ve tesisin teknik merkezi bulunuyor. Tesisin 3 bin 111 m²’lik zemin katında düğün salonu, nikah memuru odası, aile merkezi, derslikler, öğretmenler odası ve idari ofisler de bulunuyor. Projenin birinci katında ise aile merkezi ve gençlik merkezi derslikleri, yemek salonu ve çok amaçlı salon bulunuyor.