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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'den yaşlılarımıza sürpriz ziyaret

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Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'den yaşlılarımıza sürpriz ziyaret
Binlerce vatanadaşı iftar sofralarında biraraya getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, sürpriz ziyaretlerle de vatandaşın evine konuk oluyor.

Yaşlılarımızın gönüllerini hoş tutmak ve mutlu etmek gerektiğini belirten Akgül, “Bugün de Murat dedemizin ve Şemsi ninemizin evine iftara konuk olduk. Amacımız onları unutmadığımızı ve yanlarında olduğumuzu göstermek” dedi.

 

Bir başka anlamlı oluyor

Üreğil Mahallesi’nde 86 yaşındaki Murat dede ve 80 yaşındaki Şemsi ninenin evinde iftar açan Akgül, “Belediye olarak ilçemizde binlerce kişilik iftar sofraları kuruyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimize her türlü destekte bulunmaya çalışıyoruz. Ama ev ziyaretleri bir başka anlamlı ve hoş oluyor. Bugünde çok kıymetli büyüklerimizi ziyaret edip iftar sofrasına misafir olduk” dedi.

 

Geçmişi yaşatıyorsunuz

İftar sonrası eski ramazanları ve komşuluk ilişkilerini anlatarak Akgül ile geçmişi yad eden Murat dede; “Eskiden kömürü sırtımızda taşır dört duvar eve götürürdük, şimdi her şey kolaylaştı. Devir kolaylaştıkça maalesef bazı şeylerde unutuldu. Bugün evimize gelerek unutulan değerleri bizlere tekrar yaşattınız. Buna hep devam edin” dedi. 

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