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Mamak Belediye Konservatuarı için seçmeler tamamlandı

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Mamak Belediye Konservatuarı için seçmeler tamamlandı
Mamak Belediye Konservatuarı; yeteneklerine güvenen ve başarılı bir sanat kariyeri için ilk adımı atmak isteyenler için düzenlediği konservatuar seçmelerini tamamladı.

Konservatuar bölüm hocalarından oluşan jüri karşısında yapılan elemelerde başta Mamaklı gençler olmak üzere kendine güvenen herkes yeteneğini sergiledi. Ev hanımından, öğretmene, üniversite öğrencisinden, memuruna kadar amatör, profesyonel sanatçı adaylarının yarıştığı seçmeler heyecanlı geçti. Tiyatro,Türk Sanat Müziği,  Türk Halk Müziği,  Halk Oyunları alanında yapılan seçmelerde başarılı olan öğrenciler, Mamak Belediye Konservatuarı’nda 2 yıl eğitim alma hakkı elde etti. Verilen eğitim aynı zamanda Devlet Konservatuarı’na gitmek isteyen öğrenciler için ön hazırlık olacak. 

Yeteneklerini geliştirecekler

Konservatuar eğitimci kadrosunun çok tecrübeli ve profesyonel olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak Belediyesi olarak, başta Mamak olmak üzere tüm Başkentliler için kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz. Kuruluşundan bu yana binlerce öğrenciyi mezun eden, Mamak’ın sanat alanında şahdamarı olan merkezimizde değerli öğretmenlerimiz eşliğinde eğitim görecek tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. 

Mamak Belediye Konservatuarı yetenekleri keşfediyor

Mülakata gelen öğrencilerin THM ve TSM bölümleri için tek, çift ses ile ritim ve melodi yeteneklerine bakılırken enstrüman çalanların yetenekleri değerlendirildi. Halk Oyunları Bölümleri’nin sınavlarında esneklik yeteneği dikkate alınırken tiyatro da ise ses, kulak ve doğaçlama yeteneklerine bakıldı. 

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