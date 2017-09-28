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Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Basketbol Turnuvası başlıyor

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Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Basketbol Turnuvası başlıyor
Mamak Belediyesi’nin organize ettiği ve 29 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında Mamak Spor Salonu’nda gerçekleşecek turnuvanın ilk maçında ise ev sahibi Mamak Basketbol Takımı, Kayseri Uğur Spor ile yapacak.

Yeşil beyazlılar hazır

Mamak Basketbol Takımı, İstanbul Işık Spor, Kayseri Uğur Spor ve Bursa İnegöl Belediyesi basketbol takımlarının katılacağı dörtlü turnuvanın, kulüplerin eksikliklerini görmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Takımlarımıza başarılar diliyor, maçlara tüm basketbol severleri bekliyoruz" diye konuştu. Turnuva için son hazırlıklarını tamamlayan Mamak Belediye Basketbol Takımı’nın maç takvimi ise şöyle;

29 Eylül Saat 16.00 Kayseri Uğur Spor

30 Eylül Saat: 18.00 İstanbul Işık Spor 

1 Ekim Saat: 14.00 İnegöl Belediyesi 

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