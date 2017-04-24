Mamak Belediyesi 2017 yılının ilk çeyreğinde 225 iskan, 119 yapı ruhsatı verdi

Hızlı ve planlı olarak gelişen Mamak’ta, istihdam oranının ve nüfusun artması beraberinde yeni inşaatları ve konutları getiriyor.

Kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere yapılaşma hızla artarken, çevre ve şehrin doğal siluetini bozmayan yapılar yükseliyor. İmar çalışmalarıyla Mamak’ın tam anlamıyla kabuk değiştirdiğini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemiz artık hem yatırım hem de istihdam için tercih ediliyor” dedi.

İlçemizde büyük bir dönüşüm yaşanıyor

Bölgede her yıl yüzlerce iskan ve ruhsat verildiğini ifade eden Akgül,

“Son derece engebeli ve zorlu bir arazi yapısına sahip olan Mamak’ta hazırladığımız projeler sayesinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Hem nüfus artışına hem de yeni projelere bağlı olarak yapılan konut sayısı da artış gösteriyor” dedi.

Müteahhitlerin ilgisi arttı

Akgül, “İlçede yaşanan değişim sadece bölgemizde faaliyet gösteren müteahhitlerin değil diğer ilçelerdeki müteahhitlerin de yüzünü Mamak’a çevirdi. Eskiden kazanamam korkusuyla ilçemize yatırım yapmayan müteahhitler artık inşaat yapmak için sıraya girdi” dedi.