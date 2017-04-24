  • BIST 93.162
  • Altın 147,053
  • Dolar 3,5997
  • Euro 3,9080
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C

Mamak Belediyesi 2017 yılının ilk çeyreğinde 225 iskan, 119 yapı ruhsatı verdi

»
Mamak Belediyesi 2017 yılının ilk çeyreğinde 225 iskan, 119 yapı ruhsatı verdi
Hızlı ve planlı olarak gelişen Mamak’ta, istihdam oranının ve nüfusun artması beraberinde yeni inşaatları ve konutları getiriyor.

Kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere yapılaşma hızla artarken, çevre ve şehrin doğal siluetini bozmayan yapılar yükseliyor. İmar çalışmalarıyla Mamak’ın tam anlamıyla kabuk değiştirdiğini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemiz artık hem yatırım hem de istihdam için tercih ediliyor” dedi.

 

İlçemizde büyük bir dönüşüm yaşanıyor

 

Bölgede her yıl yüzlerce iskan ve ruhsat verildiğini ifade eden Akgül,

“Son derece engebeli ve zorlu bir arazi yapısına sahip olan Mamak’ta hazırladığımız projeler sayesinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Hem nüfus artışına hem de yeni projelere bağlı olarak yapılan konut sayısı da artış gösteriyor” dedi.

 

Müteahhitlerin ilgisi arttı  

 

Akgül, “İlçede yaşanan değişim sadece bölgemizde faaliyet gösteren müteahhitlerin değil diğer ilçelerdeki müteahhitlerin de yüzünü Mamak’a çevirdi. Eskiden kazanamam korkusuyla ilçemize yatırım yapmayan müteahhitler artık inşaat yapmak için sıraya girdi” dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahallesi esnafını ziyaret etti12 Nisan 2017 Çarşamba 12:04
  • Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara tapu sevinci yaşattı09 Nisan 2017 Pazar 13:04
  • Mamak'ta sokak hayvanları kontrol altında07 Nisan 2017 Cuma 12:04
  • Personele yönelik düzenli olarak eğitim çalışmaları yapan Mamak Belediyesi bu kez kurum müdürlerine iş güvenliği eğitimi verdi05 Nisan 2017 Çarşamba 11:31
  • Mamak'ta 2009’dan bu yana toplam 30 bin 500 gecekondu yıkıldı04 Nisan 2017 Salı 12:06
  • Mamak'ta ‘Türkiyem’ adlı bir istişare toplantısı düzenlendi03 Nisan 2017 Pazartesi 11:42
  • Mamak Belediyesi ve İmam Hatip Okulları Platformu 12. sınıf öğrencilerine yönelik LYS öncesi motive programı gerçekleştirdi02 Nisan 2017 Pazar 09:51
  • Mamak Belediyesi tarafından yapımına başlanan 15 Temmuz anıtı kış aylarının sona ermesiyle çalışmalar yeniden başladı30 Mart 2017 Perşembe 11:37
  • Mamak Belediyesi şanlı Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünde binlerce kişinin katılımıyla özel bir programa imza attı18 Mart 2017 Cumartesi 12:31
  • Mamak'ta müteahhitler artık daha kaliteli iş çıkarıyor10 Mart 2017 Cuma 11:39
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim