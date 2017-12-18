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Mamak Belediyesi, 9 yılda 114 park yaparak vatandaşın hizmetine sundu

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Mamak Belediyesi, 9 yılda 114 park yaparak vatandaşın hizmetine sundu
İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artıran Mamak Belediyesi, 9 yılda 114 park yaparak vatandaşın hizmetine sundu.

Hizmete sunulan yeni parklarla birlikte Mamak’ta park sayısı 335 olurken 222 park revize edilerek daha ergonomik hale geldi.

Yeşil alan miktarı arttı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Park sayısına her geçen yıl yenilerini ekleyerek hem ilçemizi daha estetik bir hale getiriyoruz hem de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırıyoruz. Modern şehircilik anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Bu gün Mamak’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9,66 m2 yükseldi” dedi. 

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