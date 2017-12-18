İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artıran Mamak Belediyesi, 9 yılda 114 park yaparak vatandaşın hizmetine sundu.

Hizmete sunulan yeni parklarla birlikte Mamak’ta park sayısı 335 olurken 222 park revize edilerek daha ergonomik hale geldi.

Yeşil alan miktarı arttı