Mamak Belediyesi, 9 yılda 114 park yaparak vatandaşın hizmetine sundu

Hizmete sunulan yeni parklarla birlikte Mamak’ta park sayısı 335 olurken 222 park revize edilerek daha ergonomik hale geldi.
Yeşil alan miktarı arttı
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Park sayısına her geçen yıl yenilerini ekleyerek hem ilçemizi daha estetik bir hale getiriyoruz hem de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırıyoruz. Modern şehircilik anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Bu gün Mamak’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9,66 m2 yükseldi” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.