Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı yılsonu sergisi kapılarını açtı

Bayanların büyük ilgi gösterdiği sergide takı tasarım, rolyef, tel kırma, iğne oyası ve nakış alanında kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladıkları birbirinden güzel ürünler, misafirlerden tam not aldı.
Kadınlar Yaşamın Her Alanında Aktif Rol Alıyor
Kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yaptıkları çalışmaları tek tek inceleyen Akgül, kadınların üretime katkı sağlamalarının çok gurur verici olduğunu söyledi. Aile merkezlerinin kadınların kendilerini ifade edebilecekleri ve boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirebilecekleri mekanlar olduğunu belirten Akgül, fırsat verilince kadınların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği iş yoktur ve kadınlar artık yaşamın her alanında aktif rol alıyor dedi.
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