Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı yılsonu sergisi kapılarını açtı

Açılış kurdelesini Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül, Mamak Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gültekin, Başkan Yardımcısı Hasan Gökmenoğlu, Mamak İlçe Halk Eğitim Müdürü Sezai Erol’ün kestiği sergi görenleri büyüledi.

Bayanların büyük ilgi gösterdiği sergide takı tasarım, rolyef, tel kırma, iğne oyası ve nakış alanında kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladıkları birbirinden güzel ürünler, misafirlerden tam not aldı.

Kadınlar Yaşamın Her Alanında Aktif Rol Alıyor

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yaptıkları çalışmaları tek tek inceleyen Akgül, kadınların üretime katkı sağlamalarının çok gurur verici olduğunu söyledi. Aile merkezlerinin kadınların kendilerini ifade edebilecekleri ve boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirebilecekleri mekanlar olduğunu belirten Akgül, fırsat verilince kadınların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği iş yoktur ve kadınlar artık yaşamın her alanında aktif rol alıyor dedi.