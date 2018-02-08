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Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi kursiyerlerinin, kınalı kuzularımız dedikleri Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan Mehmetçik için ördüğü atkı ve boyunluklar yola çıktı

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Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi kursiyerlerinin, kınalı kuzularımız dedikleri Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan Mehmetçik için ördüğü atkı ve boyunluklar yola çıktı
“Bir Yumak Destek” kampanyası kapsamında kursiyerlerin ilmek ilmek ördüğü boyunluk ve atkılar, Hatay Valiliği işbirliği ile sınır bölgesinde vatan toprağını koruyan Mehmetçik’e gönderilmek üzere yola çıktı.

Üzerlerine emeği geçen herkesin duygu ve düşüncelerini anlatan notların bırakıldığı atkı ve boyunluklar Mehmetçik’i ısıtacak.

 

Türk Kadını’nın duyarlılığını tüm dünya gördü

Vatan söz konusu olduğunda Türk Kadını’nın dünyada eşi benzeri görülmeyen duyarlılığının bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bir anne, bir kardeş sıcaklığını Mehmetçik’e ulaştırmak adına kursiyerlerimiz böyle anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Gece gündüz demeden ördükleri, el emeği göz nuru boyunluk ve atkılar ile Kahraman Türk askeri böylelikle anne şefkatinden uzak kalmayacak” diye konuştu.

 

Minik Beyza’da duyguları resme döktü

Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi kursiyerlerinden Çiğdem Koyuncu’nun 5 yaşındaki kızı Beyza’da Mehmetçik’e destek olmak için resim yaparak duygularını resme ve yazıya döktü.    

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