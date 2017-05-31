Mamak Belediyesi aile merkezleri yıl sonu sergileri için kapılarını açmaya devam ediyor

Sergide takı tasarımından alüminyum rölyefe, dikiş nakıştan ahşap boyamaya, sabundan keçeye birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Yılsonu sergi açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, eşi Zeliha Akgül, Mamak Belediyesi Meclis Başkanvekili Erdal Ak, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çocuklar kreşe anneler el işine
Sergi salonlarını gezerek ürünleri inceleyen Akgül, Necip Fazıl Aile Merkezi kreş öğrencilerinin sürpriziyle karşılaştı. Yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Başkan Akgül’e gösteren minikler, açılışa katılan herkesin takdirini kazandı. Akgül, “Hanımlarımız burada eğitim alırken, minik yavrularıda okul öncesi eğitim alıyorlar” dedi.
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