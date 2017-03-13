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Mamak Belediyesi aile merkezlerinde yapılan Aile Akademisi yeni mezunlarını verdi

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Mamak Belediyesi aile merkezlerinde yapılan Aile Akademisi yeni mezunlarını verdi
Mamak Belediyesi aile merkezlerinde yapılan Aile Akademisi’nin dördüncüsü Neşet Ertaş Aile Merkezi’nde düzenlenen bir törenle yeni mezunlarını verdi.

Sertifika törenine Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Eşi Zeliha Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, meclis üyeleri katıldı. Sertifika töreninde bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kadınlarımızın sosyal hayatta daha fazla yer almasını istiyoruz. İşte bunun için ilçede hizmet veren aile merkezlerimizde kadınlara yönelik çeşitli kurslar düzenliyoruz. Bu kurslarımızda kadınlarımız çeşitli dallarda eğitimler alıyor. Mamak’ta bu gün 13 aile merkezimiz hizmet veriyor ve çok yakında 1 tanesi daha hizmete başlayacak” dedi. Toplam altı hafta devam eden Aile Akademisi’nde eğitimler haftada iki gün olarak düzenleniyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün eşi Zeliha Akgül’ün gönüllü olarak koordine ettiği Aile Akademisi’nde; aile olmanın önemi, ergenlik, çocuklarla iletişim, eşlerle uyumlu bir evliliğin nasıl olması gerektiği gibi konularda seminerler veriliyor. 

Katılımınız bizim için önemli

Aile merkezlerinin kadınlardan büyük talep gördüğünü belirten Akgül, “Aile merkezlerimize göstermiş olduğu talep ve katılımlarınız bizler için son derece önemli. Aile Akademisi’ne katılan kursiyerlerimizden düzenli olarak geri dönüşler alıyoruz. Bu geri dönüşlerde görüyoruz ki Aile Akademisi’ne katılan kadınların hayata bakış açıları büyük oranda değişiyor ve olumlu yönde birçok düzelme oluyor” dedi. 

Kadınlardan Akgül’e teşekkür

Sertifika töreninde kadınlar Aile Akademisi’nde aldıkları dersler sayesinde hayatlarında nelerin değiştiğini dile getirerek Akgül’e teşekkür etti. Törenin sonunda Aile Akademisi’ne katılan kadınlara sertifikaları takdim edildi. 

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