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Mamak Belediyesi aile merkezlerinin yılsonu sergi heyecanı devam ediyor

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Mamak Belediyesi aile merkezlerinin yılsonu sergi heyecanı devam ediyor
Keçe sanatından ahşap boyamaya, dikiş nakıştan tezhibe birbirinden seçkin ürünleri görücüye çıkaran Başak Aile Merkezi kursiyerleri ziyaretçilerinden tam not aldı.

Sergi açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül, Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Sergilerimizi seri biçimde açıyoruz 

Mamak’ta sayısı 14’ü bulan aile merkezlerimizin yılsonu sergilerini seri biçimde açmaya devam ediyoruz diyen, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Bu merkezlerimizde kursiyerlerimiz gizli kalmış yeteneklerini keşfediyorlar. Bugün bunun örneklerini hep beraber göreceğiz. Ortaya çıkan bu eserler aynı zamanda bizim Mamaklı vatandaşlarımız için ne kadar doğru iş yaptığımızın da göstergesi oluyor” dedi.

 

7 ayda 40 farklı ürün 

Başak Aile Merkezi kursiyerlerinden Gözde Güneş Kılıçaslan: Buraya ilk geldiğimde el işi yapıp, yapamayacağım konusunda endişelerim vardı. Ancak 7 ay gibi kısa bir sürede merkezimizde 40 farklı ürün tasarladım. Bizlere bu fırsatı sunan başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Açılış sonrasında sergi salonunda bulunan bütün stantları tek tek gezen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül ürünler hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.  

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