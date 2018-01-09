Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi yenilenen, 550 kişilik tribünü, basketbol ve voleybol sahası ile vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor

Çağın gerekliliklerine uygun hale getiriyoruz
İlçede yapılan gençlik merkezlerinin ve spor yatırımlarının çok önemli misyonlar üstlendiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Spora ve kültürel çalışmalara yönelen gençlerimiz hem enerjilerini en doğru şekilde harcıyor hem de topluma ve ailelerine faydalı birer birey olarak yetişiyor. Böylece ailelerinde gözü arkada kalmıyor. Bizler belediye olarak sportif yatırımlarımızı çağın gerekliliklerine uygun olarak revize etmeye devam ediyoruz” dedi.
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