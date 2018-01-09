Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi yenilenen, 550 kişilik tribünü, basketbol ve voleybol sahası ile vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor

Eğitim, kültür ve spor başta olmak üzere birçok branşta gençlere yeni bir dünyanın kapılarını aralayan merkezde, Mamaklı gençler artık daha modern ortamlarda spor yaparak kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Çağın gerekliliklerine uygun hale getiriyoruz