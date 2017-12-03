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Mamak Belediyesi Basket Takımı, İstanbul UPS Spor’u 89-56 yenmeyi başardı

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Mamak Belediyesi Basket Takımı, İstanbul UPS Spor’u 89-56 yenmeyi başardı
Evinde oynadığı iki maçtan galibiyetle ayrılan Mamak Belediyesi Basket Takımı, sahasında Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden İstanbul UPS Spor’u ağırladı.

Sahadan 89-56 gibi farklı skorla ayrılan Yeşil-Beyazlılar evinde oynadığı üçüncü maçını da kaybetmedi. Maçın yıldız ismi ise attığı 8 üçlük ile kaptan Onur Aksoy oldu.

Takımın performansı her geçen gün artıyor

İç sahada galibiyet serisinin devam etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Takımımızın performansı her geçen gün daha da iyi gidiyor. Deplasmanda da gelecek başarılarla daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.

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