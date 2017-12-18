Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü maçından 64-67’lik skorla galip ayrıldı

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu’nda Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’ne konuk oldu.

Son saniyelerine kadar kıran kırana geçen mücadeleden Yeşil-Beyazlı ekip sahadan 64-67’lik skorla galip ayrıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, takımı deplasmanda yalnız bırakmadı.

Heyecan son saniyelere kadar sürdü

Kazım Karabekir Spor Salonu’nda oynanan mücadelede, maçın ilk periyodunda iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, mücadelenin ikinci periyodunda her iki takım da karşılıklı seriler yakaladı. Maçın 3. periyodunu 54-49 Yeşil-Beyazlılar önde bitirirken, son periyot ise kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Deplasmanlarda son saniyelerde talihsiz maç kayıplarını bu maçla noktaladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ”Son ana kadar bol çekişmeli bir maç oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.