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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, kendi evinde düzenlenen Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Turnuvası’na galibiyetle başladı

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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, kendi evinde düzenlenen Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Turnuvası’na galibiyetle başladı
Turnuvanın ilk karşılaşmasında Yeşil-Beyazlılar, Kayseri UğurSpor’u 81-72’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmayı tribünden izleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e,Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer eşlik etti

Savunmada geçit vermediler

İlk periyotta rakibine gücünü hissettiren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilk çeyreği 28-11 önde kapattı. İkinci periyotta 16 sayı üreten Yeşil-Beyazlılar potasında 23 sayı görürken devreye 46-34 önde girdi. Üçüncü periyodun başında savunmadaki direncini arttıran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, dördüncü periyodu 81-72 skorla kapatarak, turnuvanın ilk maçını kazandı.

 

İyi bir başlangıç yaptık

Karşılaşmayı izleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, maç sonunda takımın soyunma odasında gidip, sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Akgül, ”İyi bir başlangıç yaptık.  Verimli bir hazırlık sürecinin meyvelerini ilk maçta aldık. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Turnuvanın anlam ve önemine de değinen Akgül, “15 Temmuz gecesi bu milletin nasıl bir destan yazdığını unutmadık, unutturmayacağız. Bu tür organizasyonlarda, 15 Temmuz’un ruhunu her zaman canlı tutmak görevimizdir” dedi.

 

Birden çok skorer katkı yaptı

Mamak Belediyesi Basketbol takımından, 20 sayı 6 asist ile takımın en skorer ismi Berkay Gülek olurken, 19 sayı ile Sercan Tülek ve 11 sayı ile Kağan Göğüş katkı yapan diğer isimler oldu. Yeşil-Beyazlılar, turnuvanın ikinci maçını bugün saat 18.00’de İstanbul Işık Spor ile Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda yapacak.

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