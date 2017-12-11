Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Lider Manisa Büyükşehir Belediyespor 82-76

Son saniyelerine kadar kıran kırana geçen mücadeleden Yeşil-Beyazlılar sahadan 82-76’lık skorla mağlup ayrıldı.
Son saniyelerde skor üretemedik
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede, maçın ilk periyodunda her iki takım da sayı üretmekte zorlanırken, oldukça çekişmeli geçen mücadelenin ikinci periyoduna her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başladı. Maçın 3. periyodunu da ev sahibi önde bitirirken, son periyot ise kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Maçın bitimine 1.50 saniye kala 74-73 önde giren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, en skorer oyuncusu Onur Aksoy’un 5 faul ile oyun dışı kalmasıyla son saniyelerde sayı üretmekte zorlandı. Yeşil-Beyazlılar mücadeleden 82-76’lık skorla mağlup ayrıldı. Son saniyelerde talihsiz maç kayıpları yaşıyoruz diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,” Son ana kadar bol çekişmeli bir maç oldu. Bu maçı ardımızda bırak sonraki maça odaklanmalıyız” diye konuştu.
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