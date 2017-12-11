Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Lider Manisa Büyükşehir Belediyespor 82-76

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu 6. hafta mücadelesinde Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Lider Manisa Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu

Son saniyelerine kadar kıran kırana geçen mücadeleden Yeşil-Beyazlılar sahadan 82-76’lık skorla mağlup ayrıldı.

Son saniyelerde skor üretemedik