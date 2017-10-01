Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan İstihdam ve Girişimcilik Ofisi kapılarını açtı

Mamak Belediyesi İstihdam ve Girişimcilik Ofisi; uygulamakta olduğu Avrupa Birliği projesi kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerine başlıyor.

Kendi işini kurmak isteyenlere 50.000 TL’ye kadar hibe ve 100.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi desteği sağlayan girişimcilik kursuna şimdiye kadar 80 başvuru oldu. Mamak Kültür Merkezi ’nde ve ilçede yapılacak eğitimler 4 gün sürecek. Gruplar ise hafta içi ve hafta sonu şeklinde açılacak.

Herkes hayal ettiği işi yapmalı

Mamak’ta yaşayan herkesin sorunlarına sosyal projeler vasıtasıyla yanıt vermeye çalıştıklarını, bu amaçla girişimcilik ruhuna sahip vatandaşların ilçede desteklenmesini önemsediklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül Akgül, “İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalarımıza yeni bir tanesini daha eklemiş olduk. Bizim için herkesin kendi hayal ettiği işi yapması adına destek sunmak önemlidir” dedi. Mamak Belediyesi ile KOSGEB ortaklığında geliştirilecek olan uygulamalı girişimcilik eğitiminin amacı; girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak.

Başvurular devam ediyor