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Mamak Belediyesi bünyesinde çalışan 491 memur ve 12 sözleşmeli memur için Belediye ve BEM-BİR-SEN arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

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Mamak Belediyesi bünyesinde çalışan 491 memur ve 12 sözleşmeli memur için Belediye ve BEM-BİR-SEN arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
2011 yılında ilk imzaların atıldığı sözleşme yenilenerek, memura yasal olarak verilebilecek en yüksek rakam belirlendi.

Yüzler güldü

Mamak Belediyesi'nde çalışan memurların maddi yönden desteklenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla varılan anlaşmanın imzaları Mamak Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Kanuna göre belediye başkanlığı bir taraf, çalışanları temsil eden sendikamız diğer taraf gibi görünüyor. Ben çalışanlarımla aynı taraftayım. Sosyal Denge Sözleşmesi’yle yasal olarak verebileceğimiz en yüksek tutar Ocak 2018 itibariyle brüt bin otuzbir TL olacak. 2018 yılında yasal olarak ödenebilecek en yüksek tutarı hem memur hem de sözleşmeli personelimize ödeyeceğiz” dedi.

 

Mutlu personel kaliteli hizmet

Sözleşme törenine Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediyede çalışan memurlar katıldı. Mamak Belediyesi'nin memuruyla, işçisiyle, yönetim kadrosuyla bir aile olduğunun altını çizen Akgül, “Başkanlık görevimde benim için ilk mesele çalışanımızın hakkını ödemek olmuştur. Çalışanlarımızın haklarını korumak, bizim en büyük sorumluluğumuz. Kaliteli hizmetin mutlu personelle gerçekleştirileceğinin bilincindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetleri hep beraber başardık, bundan sonra da sizlerle daha güzel hizmetlere birlikte imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

 

En iyisini yapın

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay’da sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, “Başkanımız sizlerin hakkını sendika gibi koruyor kolluyor. Şimdiden hepinize hayırlı olsun. Sizlerde yaptığınız görevi en iyi şekilde yaparak vatana ve millete hizmet etmeye devam edeceksiniz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Akgül ve BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Turbay Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladı.

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