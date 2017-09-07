Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi’nde vatandaşların sorunlarına çözüm üretilmeye devam ediliyor

Sosyal belediyecilik için teknolojinin bütün imkânlarını kullanan Mamak Belediyesi, çağrı merkezi hattından ve belediyenin mail adresinden 2017’nin yaz ayları içerisinde 18 bin 37 çağrı alınırken, dijital ortam, sosyal medya ve mailler üzerinden gelen elektronik çağrılardan ise 8 bin 272 talep ve öneri alındı.
Mamak’ın bilgi kaynağı çağrı merkezi
Belediye olarak her alanda vatandaşa en hızlı şekilde hizmet ulaştırmak için teknolojiyi kullandıklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Akgül, “Haftanın 7 günü hizmet veren çağrı merkezimiz vatandaş için tam bir bilgi kaynağı olarak hizmet veriyor. Resmi kurumlarla işi olan vatandaşlardan tutun da hava şartları nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan vatandaşlara kadar birçok kişi doğrudan çağrı merkezimizi arıyor” diye konuştu. Mamak Çağrı Merkezi aracılığıylavatandaşlar Fen İşleri, Zabıta, Sağlık İşleri, Park ve Bahçeler başta olmak üzere belediyeyle alakalı hizmet talebinde bulunulabiliyor. Ayrıca yapılan hizmetlerle ilgili görüş de bildirebiliyor.
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