Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi’nde vatandaşların sorunlarına çözüm üretilmeye devam ediliyor

İlginin her geçen gün arttığı ve binlerce çağrının cevaplandığı Mamak Çağrı Merkezi’nde vatandaşların sorunlarına çözüm üretilmeye devam ediliyor.

Sosyal belediyecilik için teknolojinin bütün imkânlarını kullanan Mamak Belediyesi, çağrı merkezi hattından ve belediyenin mail adresinden 2017’nin yaz ayları içerisinde 18 bin 37 çağrı alınırken, dijital ortam, sosyal medya ve mailler üzerinden gelen elektronik çağrılardan ise 8 bin 272 talep ve öneri alındı.

Mamak’ın bilgi kaynağı çağrı merkezi