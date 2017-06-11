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Mamak Belediyesi “Dünya Yetimler Günü” münasebetiyle “Kardeşlik İftarı” düzenledi

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Mamak Belediyesi “Dünya Yetimler Günü” münasebetiyle “Kardeşlik İftarı” düzenledi
Mamak Belediyesi ilçede bulunan yetim ve öksüz çocukları unutmadı. “Dünya Yetimler Günü” münasebetiyle her Ramazan Ayı’nın 15. günü düzenlenen “Kardeşlik İftarı” Platin düğün salonunda gerçekleşti.

Bayramlık hediyelerin verildiği iftarda çocuklar bayram sevincini erken yaşadı. 300 yetim çocuğun ve ailelerinin katıldığı iftar programında konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Her gün farklı noktalarda iftar yemeklerine katılıyoruz. Fakat bugün ki iftar soframız hem daha anlamlı hem daha özel. Bu iftar sofrasını zenginleştiren ve güzelleştiren sizlersiniz” dedi. 

Yüzlerini güldürmek istedik 

Yetimler Allah’ın emanetidir diyen Akgül, “Bizler yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. Yetimlere sahip çıkmak onlara kol kanat germek bizim boynumuzun borcudur. Bu sorumluluğun bilincinde bugün Mamak’ta yaşayan 300 yetim, öksüz çocuğumuz ve aileleri ile aynı sofrada bir araya geldik. Onların yanında olduğumuzun göstermek ve yüzlerini güldürmek istedik” dedi. 

Peygamberimiz öksüz ve yetimlerin kılavuzudur

Savaşların, kötü yaşam şartlarının ve şiddetin sonrasında çocukların kimsesiz kaldığına dikkat çeken Akgül, “Bütün bu olaylar binlerce, on binlerce yavrumuzun yetim kalmasına yol açıyor. Fakat unutmayalım ki Peygamber Efendimiz, tüm öksüz ve yetim kalan yavrularımızın tek kılavuzudur” diye konuştu. Bu özel günde Akgül’e, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve Mamak Belediyesi Grup Başkanvekili Faruk Gültekin eşlik etti. 

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