Mamak Belediyesi eğitime destek amaçlı olarak okulların eksiklerini gidererek, çevre temizliğini yapıyor

Mamak Belediyesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde bulunan okulların eksiklerini gidererek, çevre temizliğini yapıyor.

Eğitim e destek amaçlı olarak, okullarda öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim almaları için her yıl olduğu gibi bu yılda çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, okulların bahçe ve çevresinin genel temizliğini yapıyor, hasar gören bank, spor aletleri ve çöp kovalarını değiştiriyor, aşınmış okul bahçelerinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Dört koldan aynı anda çalışan ekipler kısa süre içerisinde okulların bahçe ve çevresini tertemiz hale getirerek okul yönetimine teslim ediyor.

Amacımız sağlıklı ortamda eğitim görmeleri